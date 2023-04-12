ПАРИЖ, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики страны Роба Йеттена. Нидерланды построят крупнейший завод по производству водорода в море

По словам Йеттена, Нидерланды перестали подписывать новые контракты на импорт СПГ из России в этом году, а в настоящее время работают над расторжением ранее существовавших контрактов.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти", — приводит Блумберг слова голландского министра.