МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. "Новатэк" в первом квартале нарастил продажи природного газа, включая СПГ, на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 23,33 миллиарда кубометров, при этом продажи СПГ за рубежом выросли на 60%, до 2,97 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. СМИ узнали о планах Нидерландов прекратить импорт российского СПГ

Объем реализации газа в России в этот период составил 19,36 миллиарда кубометров, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 31 марта, 0,3 миллиарда кубометров газа, включая СПГ, а также 1,4 миллиона тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

Кроме того, "Новатэк" сообщил, что нарастил добычу газа в прошлом квартале, по предварительным данным, на 1,2% в годовом выражении, до 20,88 миллиарда кубометров, и добычу жидких углеводородов — на 4,3%, до 3,08 миллиона тонн.

В целом, "Новатэк" увеличил добычу углеводородов в январе-марте на 1,8% — до 163 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.