Администрация США одобрила поставки за рубеж СПГ с проекта Alaska LNG
Reuters: власти США одобрили поставки в другие страны СПГ с масштабного проекта Alaska LNG
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы американского минэнерго.
Проект реализуется при участии государственной компании Alaska Gasline Development Corporation, его стоимость оценивается примерно в 39 миллиардов долларов США. Он предполагает разработку месторождений на севере штата, а также строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров и мощностью порядка 3,5 миллиарда кубических футов газа в сутки.
Предполагается, что на сооружение газопровода уйдет около восьми лет, а проектный срок эксплуатации составляет порядка 30 лет.
Запуск трубопровода намечен до 2030 года. В случае, если удастся получить необходимые разрешения, США планируют экспортировать с него газ своим зарубежным партнерам – преимущественно, в страны Азии.
https://1prime.ru/gas/20230414/840368427.html
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