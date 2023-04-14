МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Администрация США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы американского минэнерго. "Новатэк" попросил адресно закрепить ресурсы под СПГ

Проект реализуется при участии государственной компании Alaska Gasline Development Corporation, его стоимость оценивается примерно в 39 миллиардов долларов США. Он предполагает разработку месторождений на севере штата, а также строительство трубопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров и мощностью порядка 3,5 миллиарда кубических футов газа в сутки.

Предполагается, что на сооружение газопровода уйдет около восьми лет, а проектный срок эксплуатации составляет порядка 30 лет.

Запуск трубопровода намечен до 2030 года. В случае, если удастся получить необходимые разрешения, США планируют экспортировать с него газ своим зарубежным партнерам – преимущественно, в страны Азии.