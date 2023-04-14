ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие акционеры Всемирного банка из Европы и Северной Америки забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, блокируя финансирование там газовых проектов, ссылаясь на климатические издержки, а Всемирный банк создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Россия ждет возобновления полноценного сотрудничества со Всемирным банком

"Участие Банка в газовой отрасли в последнее время обросло целым рядом ограничительных условий, что создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах… Крупнейшие акционеры Банка из Европы и Северной Америки блокируют финансирование таких проектов, ссылаясь на климатические издержки", — заявил он.

Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, также добавил, что европейские потребители забирают большую часть газа и других энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, не оставляя им возможности использовать энергоносители для развития местной экономики.

Он также отметил, что в 2023 году по инициативе российской дирекции состоится обсуждение проектной деятельности Всемирного банка в газовой сфере.