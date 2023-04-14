МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Глава российского МИД сообщил о прогрессе в переговорах по созданию "тройственного газового союза". Турция начала законодательный процесс по проекту газового хаба

По его словам, стороны проекта – Россия, Казахстан и Узбекистан – значительно продвинулись в обсуждении инициативы.

Министр также выразил уверенность в том, что создание союза позитивно скажется на энергетической безопасности трех стран. "Выгоды будут для всех", — заявил Лавров на пресс-конференции, которая прошла по итогам его поездки в Узбекистан.

Он подчеркнул, что в случае, когда стороны обговаривают условия транзита и цены, в выигрыше оказываются все.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание совместного с Узбекистаном "тройственного газового союза" в конце прошлого года. Ожидается, что проект позволит скоординировать действия при поставках российского топлива через территории стран-участниц союза.