МИД сообщил о прогрессе в обсуждении "тройственного газового союза"
МИД: Россия, Казахстан и Узбекистан продвинулись в обсуждении тройственного газового союза
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Глава российского МИД сообщил о прогрессе в переговорах по созданию "тройственного газового союза".
По его словам, стороны проекта – Россия, Казахстан и Узбекистан – значительно продвинулись в обсуждении инициативы.
Министр также выразил уверенность в том, что создание союза позитивно скажется на энергетической безопасности трех стран. "Выгоды будут для всех", — заявил Лавров на пресс-конференции, которая прошла по итогам его поездки в Узбекистан.
Он подчеркнул, что в случае, когда стороны обговаривают условия транзита и цены, в выигрыше оказываются все.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание совместного с Узбекистаном "тройственного газового союза" в конце прошлого года. Ожидается, что проект позволит скоординировать действия при поставках российского топлива через территории стран-участниц союза.
https://1prime.ru/gas/20230414/840372854.html
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