ВЕНА, 14 апр — ПРАЙМ. Австрийское отделение компании "Газпром" — Gazprom Austria GmbH — подало заявление о реструктуризации в связи с угрозой банкротства, сумма его обязательств превышает 30 миллионов евро, сообщила газета Heute. "Газпром" рассмотрит возможность поставки сверхконтрактых объемов в Венгрию

Уточняется, что единственный акционер компании-должника — ООО "Газпром экспорт", расположенное в России.

"Прекращение поставок природного газа ООО "Газпром экспорт" — причина подачи заявления о реорганизации без права самоуправления. По данным должника, имеются обязательства на сумму около 31,4 миллиона евро", — отметила австрийская газета.

По ее данным, эта неплатежеспособность затронет 38 кредиторов.

Отмечается, что конкретное предложение о плане реорганизации пока не представлено.