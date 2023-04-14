СМИ: австрийской структуре "Газпрома" угрожает банкротство
Heute: австрийская структура "Газпрома" подала заявление о реструктуризации из-за угрозы банкротства
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ВЕНА, 14 апр — ПРАЙМ. Австрийское отделение компании "Газпром" — Gazprom Austria GmbH — подало заявление о реструктуризации в связи с угрозой банкротства, сумма его обязательств превышает 30 миллионов евро, сообщила газета Heute.
Уточняется, что единственный акционер компании-должника — ООО "Газпром экспорт", расположенное в России.
"Прекращение поставок природного газа ООО "Газпром экспорт" — причина подачи заявления о реорганизации без права самоуправления. По данным должника, имеются обязательства на сумму около 31,4 миллиона евро", — отметила австрийская газета.
По ее данным, эта неплатежеспособность затронет 38 кредиторов.
Отмечается, что конкретное предложение о плане реорганизации пока не представлено.
https://1prime.ru/gas/20230414/840375274.html
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