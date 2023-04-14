ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Ускоренные темпы роста экономики Китая могут негативно повлиять на стоимость газа для европейских потребителей, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. ВТО допустила новый скачок цен на газ в Европе

"Очевидно, в этом году существует риск, что если восстановление Китая окажется сильнее, чем мы ожидаем, то это окажет давление на цены", — сообщил он вопрос на весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Каммер подчеркнул, что закупки природного газа в Европу прошлой зимой были обеспечены в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за политики нулевой заболеваемости COVID.

"Определенные риски для энергетической безопасности следующей зимой все еще сохраняются, по большей части в вопросе цен", — отметил он, оценивая ситуацию в Европе предстоящей зимой.