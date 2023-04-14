МВФ предупредил о сохранении рисков для энергобезопасности Европы
МВФ: ускоренный рост экономики Китая может негативно повлиять на цену газа в Европе
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ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Ускоренные темпы роста экономики Китая могут негативно повлиять на стоимость газа для европейских потребителей, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
"Очевидно, в этом году существует риск, что если восстановление Китая окажется сильнее, чем мы ожидаем, то это окажет давление на цены", — сообщил он вопрос на весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Каммер подчеркнул, что закупки природного газа в Европу прошлой зимой были обеспечены в том числе за счет сокращения поставок в Китай из-за политики нулевой заболеваемости COVID.
"Определенные риски для энергетической безопасности следующей зимой все еще сохраняются, по большей части в вопросе цен", — отметил он, оценивая ситуацию в Европе предстоящей зимой.
https://1prime.ru/gas/20230414/840378240.html
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