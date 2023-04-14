ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — ПРАЙМ. Эстонский энергетический концерн Eesti Gaas покупает газораспределительную сеть Латвии за 120 миллионов евро, сообщила в пятницу пресс-служба концерна. В ООН заявили о скором отплытии из Латвии корабля с российскими удобрениями

"Eesti Gaas заключил договор на сумму 120 миллионов евро о приобретении дочернего предприятия Latvijas Gaze, компании Gaso, которой принадлежит латвийская газораспределительная сеть. Для завершения сделки требуются согласие департамента конкуренции и правительства Латвии", — говорится в сообщении.

По словам председателя совета Eesti Gaas Айна Ханшмидта, приобретение латвийской газовой сети является стратегическим шагом в расширении Eesti Gaas как крупнейшей энергетической компании в регионе Балтийского моря.

"Латвийская газовая сеть почти в четыре раза больше, чем эстонская, и обслуживает в общей сложности около 400 тысяч потребителей. Мы видим за газом будущее и знаем, как развивать этот бизнес. Мы надеемся, что сможем поделиться своим опытом в качестве управляющего газовой сетью, а смена собственника поможет компании активнее развиваться и предлагать латвийским потребителям газа лучшие услуги", — приводит слова Ханшмидта пресс-служба.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), а также управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и "зеленый" газ (биометан).

Ранее в состав акционеров Eesti Gaas входил российский "Газпром", который владел 37,026% акций концерна. В 2016 году "Газпром" продал свою долю за 24,572 миллиона евро.