АФИНЫ, 14 апр — ПРАЙМ. Греция в первом квартале значительно — более чем на 50% в годовом выражении — сократила закупки трубопроводного газа в России, однако РФ во второй половине прошлого года начала поставлять в Грецию сжиженный природный газ (СПГ) и оказалась на четвертом месте по этому показателю. Данные о потреблении природного газа в первом квартале 2023 года опубликовал оператор газотранспортной системы Греции DESFA. Молдавия планирует закупать СПГ в Греции

В первом квартале Греция закупила 18,06 ТВт.ч природного газа. На российский трубопроводный газ, который импортируется в Грецию через узел в местечке Сидирокастро, за отчетный период пришлось около 19% от этого объема. Это почти на 3 процентных пункта меньше, чем поставляется азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу TAP.

"Пункт входа в Неа Месимврия, через который поставляется газ, транспортируемый по трубопроводу TAP, покрывает 21,60% импорта (3,90 тераватт-часов, ТВт.ч). За ним последовал пункт входа Сидирокастро (3,39 ТВт.ч), на долю которого пришлось всего 18,78% от общего объема импорта, зафиксировано значительное снижение, на 56,71% по сравнению с первым кварталом 2022 года", — говорится в данных оператора.

Там же уточняется, что транзитные поставки газа через Кипи Эвру на греческо-турецкой границе покрывают 6,6% импорта страны (0,5 ТВт.ч).

СПГ

Основными воротами для ввоза природного газа в страну остается СПГ-терминал Ревитуса (пункт входа Агиа Триада), на который приходится большая часть (54,96%) всего импорта природного газа.

"Около 9,51 ТВт.ч СПГ было выгружено с 13 танкеров, прибывших из пяти разных стран. Более 40% объемов СПГ (41,82%) поступило из США, что составило 3,98 ТВт.ч по сравнению с 4,11 ТВт.ч за тот же период прошлого года. На втором месте был импорт из Египта (2,51 ТВт.ч), за ним следуют Алжир (1,46 ТВт.ч), Россия (1,05 ТВт.ч) и Испания (0,51 ТВт.ч)", — сообщила компания.

Ранее Россия не поставляла сжиженный природный газ в Грецию, поставки начались во второй половине 2022 года.

СНИЖЕНИЕ СПРОСА

"Общий спрос на природный газ (внутреннее потребление и экспорт) в Греции снизился на 15,29% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — говорится в сообщении оператора.

Согласно данным DESFA, за период с января по март 2023 года внутреннее потребление природного газа значительно сократилось — на 33,92%, до 12,39 ТВт.ч с 18,74 ТВт.ч в тот же период прошлого года.

Уточняется, что реэкспорт закупаемого страной газа остался на высоком уровне и составил примерно 5,68 ТВт.ч, увеличившись более чем вдвое (+120,05%) по сравнению с первым кварталом 2022 года (2,58 ТВт.ч). Таким образом, на это пошла почти треть (31,32%) закупаемого газа, сообщил оператор.

Что касается категорий потребителей природного газа, на производителей электроэнергии пришлось 56,09% внутреннего спроса — 6,95 ТВт.ч из общего объема потребленных 12,39 ТВт.ч. Промышленность и автозаправочные станции CNG потребили 0,74 ТВт.ч, что соответствует почти 5,97% внутреннего спроса. Потребление из распределительных сетей в первом квартале 2023 года составило 4,70 ТВт.ч, или 37,94% от общего спроса, говорится в данных DESFA.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСТАВОК

Российский природный газ поступает в Грецию через трубопровод "Турецкий поток", ранее газ из РФ обеспечивал 45% потребностей рынка. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в декабре 2021 года во время визита в Россию заявлял, что Россия на протяжении уже 30 лет является надежным поставщиком природного газа в Грецию. Однако с началом российской спецоперации на Украине Мицотакис начал утверждать, что Россия шантажирует европейцев газом и использует его как оружие. В то же время в правительстве признавали, что газ из России идет без перебоев.

Сейчас правительство Греции увеличивает закупки СПГ вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для приема СПГ. В частности, в Александруполисе строится плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 — начале 2024 года. Увеличены мощности единственного действующего в Греции терминала СПГ на острове Ревитуса около Афин – в ноябре 2022 года запущен в эксплуатацию новый плавучий газовый резервуар на 145 тысяч кубометров. До этого терминал СПГ Ревитуса имел общую емкость хранения СПГ 225 тысяч кубометров.

По мнению властей Греции, эти терминалы СПГ будут способны полностью покрыть не только национальный рынок, но и заместить значительную часть поставок российского газа на Балканы.