МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 38,5 миллиона кубометров на 16 апреля, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Греция сократила закупки трубопроводного газа из России

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 38,5 миллиона кубометров на 16 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в сутки.

С 1 февраля показатель вновь перешел к росту, а 22 февраля вернулся к уровню конца года. Эксперты отмечали, что увеличение поставок связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день) в Европе. СМИ: австрийской структуре "Газпрома" угрожает банкротство

В мае прошлого года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.