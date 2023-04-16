РИМ, 16 апр — ПРАЙМ. Италия сократила долю поставок газа из РФ до 10%, преодолев зависимость от Москвы за счет поставок из Африки и через Адриатическое море, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. В Госдуме рассказали, как Байден может подорвать энергобезопасность Европы

"Если раньше 40% потребности в газе приходилось на Россию, то сегодня мы получаем немногим более 10%. Таким образом, мы фактически преодолели нашу зависимость от Москвы, увеличив импорт газа по трубопроводу с востока через TAP (Трансадриатический газопровод из Азербайджана) и из Африки благодаря новым соглашениям с Алжиром и Ливией", — заявил он в интервью Corriere della Sera.

В феврале министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что Рим сможет в течение нынешнего года отказаться от закупок российского газа и стать поставщиком природного топлива за счет новых каналов.

По словам Пикетто-Фратина, гарантом обеспечения газом станет его получение из СПГ с терминалов.

"Регазификаторы позволят нам покупать газ по лучшей цене во всем мире в ожидании дальнейшего развития получения энергии из альтернативных источников и понимания, когда можно будет разработать атомную энергетику четвертого поколения", — сказал министр. МВФ предупредил о сохранении рисков для энергобезопасности Европы

Италия намерена до лета ввести в строй два морских регазификационных терминала в тосканском Пьомбино и Равенне, которые будут производить 10 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом планируется восполнить объем газа, который страна импортировала из России в 2022 году.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе бывшего премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги по введению новых мер экономии и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.