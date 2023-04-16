КИШИНЕВ, 16 апр — ПРАЙМ. Молдавия в пробном режиме закупила партию газа у греческого газового оператора DEPA по цене в 477 евро за тысячу кубометров, сообщает министерство энергетики страны. Молдавию призвали готовиться к разрыву контракта с "Газпромом"

"Energocom закупила в качестве пробы 24 МВтч (примерно 2250 кубометров) природного газа, 1 МВт в час, у греческого газового оператора DEPA. Цена покупки составляет 45 евро/МВтч, что составляет около 477 евро за 1000 кубометров", — информирует министерство.

Цель закупки в Греции — посмотреть, как работает логистическая цепочка поставок газа.

По мнению властей, сотрудничество между Молдавией и Грецией в области природного газа позволит лучше эксплуатировать подземные газовые месторождения Украины, чтобы укрепить безопасность газоснабжения Центральной Европы в холодный период года. Греция является основными воротами для сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Европу, более половины этого газа поступает из США. При этом Energocom является первой и пока единственной компанией в мире, имеющей практический опыт использования "вертикального коридора" Греция-Болгария-Румыния-Молдавия-Украина. Гагаузский политик рассказал, как Молдавия платит за кредитную иглу Запада

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику на пять лет.

В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Несмотря на гарантию поставок из РФ, Молдавия ищет возможности диверсификации путей поставок.