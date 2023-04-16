ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. G7 отметила необходимость координированных шагов для снижения рисков, связанных с "непредсказуемостью" экспорта газа из России. В Госдуме рассказали, как Байден может подорвать энергобезопасность Европы

Министры энергетики "Группы семи" провели двухдневный саммит в Японии, где подтвердили намерение к 2050 году достичь нулевых выбросов CO2, сохраняя при этом полный цикл добычи и производства ископаемого топлива.

"Мы осознаем необходимость координации планов по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью российского экспорта газа", — говорится в тексте совместного заявления.

Участники встречи также акцентировали внимание на необходимости дальнейшего контроля за ситуацией. МВФ предупредил о сохранении рисков для энергобезопасности Европы

Кроме того, в документе подчеркивается важность снижения зависимости от РФ в области гражданской ядерной энергетики.

Двухдневное заседание глав энергетических ведомств "Большой семерки" прошла в японском городе Саппоро. Это первая встреча министров под председательством Токио.