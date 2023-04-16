Министры G7 обсудили "непредсказуемость" поставок газа из России
G7 призвала к совместным шагам для снижения рисков, связанных с поставками газа из России
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ТОКИО, 16 апр — ПРАЙМ. G7 отметила необходимость координированных шагов для снижения рисков, связанных с "непредсказуемостью" экспорта газа из России.
Министры энергетики "Группы семи" провели двухдневный саммит в Японии, где подтвердили намерение к 2050 году достичь нулевых выбросов CO2, сохраняя при этом полный цикл добычи и производства ископаемого топлива.
"Мы осознаем необходимость координации планов по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью российского экспорта газа", — говорится в тексте совместного заявления.
Участники встречи также акцентировали внимание на необходимости дальнейшего контроля за ситуацией.
Кроме того, в документе подчеркивается важность снижения зависимости от РФ в области гражданской ядерной энергетики.
Двухдневное заседание глав энергетических ведомств "Большой семерки" прошла в японском городе Саппоро. Это первая встреча министров под председательством Токио.
https://1prime.ru/gas/20230416/840388179.html
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