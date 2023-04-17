МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В Европе российский газ объявлен ресурсом "нон грата" по политическим мотивам, а перераспределение долей поставщиков осуществили под надуманным предлогом, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. В МИД призвали выработать антикризисные меры для стабилизации энергорынков

"Принятие односторонних рестрикций странами Евросоюза и ответных шагов со стороны РФ фактически привело к тому, что под надуманным предлогом диверсификации произошло перераспределение долей поставщиков "голубого топлива" на европейском рынке. Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен "ресурсом нон грата", — пояснил он.

Сентюрин добавил, что вопреки экономической целесообразности в погоне за газовой независимостью, в дополнение к закупке дорогого газа у США многие страны Европы, в том числе Германия, Италия, Греция, Нидерланды и Франция, продолжают вкладывать средства в строительство или расширение действующих мощностей по приему СПГ. "При этом экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется", — добавил дипломат.

"Россия всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества с партнерами, основанный на принципах обоюдного уважения, баланса интересов и взаимной выгоды", — заключил он.

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