МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. TotalEnergies совершила первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) на новый терминал в Индии, начало коммерческой эксплуатации которого планируется на конец мая, следует из пресс-релиза французской компании. Администрация США одобрила поставки за рубеж СПГ с проекта Alaska LNG

"Мы рады завершить первую поставку СПГ на новый терминал в Дхамре, разработанный в партнерстве с Adani, с грузом из Катара", — приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президента по СПГ в компании Тома Мориса (Thomas Maurisse).

Согласно релизу, терминал СПГ в Дхамре обладает мощностью регазификации (преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное) 5 миллионов метрических тонн СПГ в год, что увеличивает более чем на 10% общую регазификационную мощность Индии. Терминал управляется Adani Total Private Limited, совместным предприятием Adani и TotalEnergies с равными долями участия.

Эта поставка позволит постепенно вводить терминал в эксплуатацию, начало его коммерческой деятельности ожидается в конце мая, уточняет компания.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат сотрудников включает в себя более 100 тысяч человек.