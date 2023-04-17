АНКАРА, 17 апр — ПРАЙМ. Турция в нынешних рыночных условиях видит хороший потенциал для выхода своего черноморского газа на европейские рынки, заявил председатель правления и генеральный директор турецкой нефтяной корпорации Turkish Petroleum (TPAO) Мелих Хан Бильгин. В Турции оценили необходимость выпуска новых банкнот

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал об открытии еще одного месторождения объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа, по его словам, достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Выступая в парламенте Эрдоган заявлял, что добываемый Турцией на шельфе Черного моря газ начнет поступать в национальную распределительную систему 20 апреля.

"Часть добываемого на участке газа будет экспортироваться", — сказал Бильгин, добавив, что он видит "хороший потенциал для европейского газового рынка".

"При существующих рыночных условиях, я думаю, у нас не будет трудностей с поиском клиентов", — цитирует главу Turkish Petroleum газета Financial Times. Италия заявила о преодолении зависимости от российского газа

Компания, потратившая 1,8 миллиарда долларов на первую фазу проекта, планирует увеличить производство в ближайшие годы. Бильгин выразил надежду, что производство достигнет 40 миллионов кубометров в день, когда завод по переработке черноморского газа заработает на полную мощность. Он отказался комментировать, сколько будут стоить последующие фазы, но выразил уверенность, что Turkish Petroleum сможет обеспечить финансирование, поскольку газ считается "топливом переходного периода".

Отдельно Бильгин признал, что скидки на российские энергоносители способствовали росту бизнеса Turkish Petroleum, но подчеркнул, что Турция продолжает углублять торговые отношения с Москвой. "Мы включили (российские энергоносители) в нашу бизнес-модель", — сказал он, добавив, что это создает для Turkish Petroleum "дополнительную маржу и дополнительные возможности".