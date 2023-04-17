БАКУ, 17 апр — ПРАЙМ. Транспортировка газа по магистральным газопроводам Азербайджана в январе-марте выросла на 7% в годовом выражении, сообщает госкомстат республики. Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД

"В январе-марте этого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 11 520,3 миллиона кубометров газа, что в годовом выражении больше на 7%", — говорится в сообщении.

В январе–феврале прошлого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано чуть больше 10 миллиардов кубометров газа. При этом 47,8% транспортировки газа в этом году осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум. По этому трубопроводу экспортируется газ, добытый на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", подчеркнули в ведомстве.

"За отчетный период по этому трубопроводу было транспортировано 5 511,4 миллиона кубометров газа (в годовом сравнении рост на 9,7%)", — говорится в сообщении.

Договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).