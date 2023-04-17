СТАМБУЛ, 17 апр — ПРАЙМ. Венгрия, Сербия и некоторые другие европейские страны выразили интерес к импорту газа через создаваемый на западе Турции хаб, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез. Страховые выплаты после землетрясений в Турции превысили миллиард долларов

"Мы контактируем с европейскими странами, нуждающимися в газе. Первой наше предложение о хабе поддержала Болгария, в начале года мы достигли соглашения и начали поставки. Коллеги из Северной Македонии также заявили, что готовы покупать турецкий газ – эти переговоры продолжаются. С Румынией мы также достигли крайне позитивных результатов, эта страна давно желает получать газ через нас… Венгрия, Сербия и Босния и Герцеговина также выразили желание закупать газ", — сказал глава турецкого ведомства в эфире телеканала NTV.

Донмез отметил, что Турция в год получает порядка 100 миллиардов кубометров газа, из них 40 миллиардов может поставлять в Центральную Европу.

Донмез сообщил в начале апреля, что Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Россией проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.