БЕРЛИН, 17 апр — ПРАЙМ. Частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года в среднем платили за газ на 16,2% больше, чем в начале года, несмотря на пакет помощи со стороны государства, сообщило в понедельник Федеральное статистическое ведомство (Destatis).

"Частные домохозяйства в Германии во второй половине 2022 года платили за газ в среднем 9,34 цента за киловатт-час… Электроэнергия обходилась потребителям в среднем 34,96 цента за киловатт-час. Тем самым цены на газ выросли на 16,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, а цены на электроэнергию — на 4,4%", — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Destatis подчеркнули, что при подсчетах учитывался декабрьский пакет мер со стороны государства, которым оно пыталось регулировать цены на рынке.

В рамках этого пакета для частных домохозяйств, малых и средних предприятий, а также для соцучреждений цена на газ была ограничена 12 центами за киловатт-час брутто (то есть включая все налоги, сборы и надбавки), на тепло — 9,5 центами за киловатт-час брутто.