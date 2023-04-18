Мантуров рассказал о выгодах участия Индии в "Арктик СПГ — 2"
Мантуров считает, что участие Индии в "Арктик СПГ — 2" может быть выгодно обеим странам
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр — ПРАЙМ. Участие индийских компаний в проекте "Арктик СПГ 2" может быть выгодно обеим сторонам, Россия приветствует такое расширение сотрудничества, заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Потенциальное участие индийских компаний в проекте "Арктик СПГ 2" может быть выгодно обеим сторонам, но это в том числе уже вопрос межкорпоративных переговоров. Мы приветствуем такое расширение сотрудничества", — сказал он.
Мантуров напомнил, что вхождение индийских компаний в нефтегазовые проекты в России – тематика не новая. В частности, индийская ONGC участвует в проекте "Сахалин-1" и подтвердила свое участие в новом российском юрлице – операторе проекта.
"Арктик СПГ 2" – второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа. Ресурсная база – Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
https://1prime.ru/gas/20230418/840402711.html
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