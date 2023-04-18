МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Теплая зима во многом помогла Европе пережить отопительный сезон 2022 — 2023 годов, нет гарантии повторения такой погоды, заявил "Газпром". Reuters: Европу ждет более дорогостоящая зима

"Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет", — отметила российская компания в телеграм.

"Газпром" напомнил, что сезон отбора "голубого топлива" из европейских хранилищ завершился 6 апреля. Компания, сославшись на данные Gas Infrastructure Europe, подчеркнула, что уровень заполненности ПХГ составил 55,4 миллиарда кубометров, опустившись на 55 процентов. Кроме того, европейский бизнес уже должен восполнить на 1,4 миллиарда кубометров больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019 — 2020 годов — 97,6 миллиарда кубометров газа.

"Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ", — добавила компания.

Ходдинг указал, что восполнение запасов "голубого топлива" станет для Европы "нетривиальной задачей".