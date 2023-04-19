МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Добыча природного газа в Норвегии в марте сократилась по сравнению с февралем, оказавшись ниже прогнозов. При этом нефтедобыча выросла чуть сильнее, чем ожидалось. На это указывают опубликованные в среду предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Согласно данным, в марте нефтедобыча Норвегии достигла 1,83 млн баррелей в день против 1,77 млн баррелей в день в феврале. Прогноз предполагал показатель на уровне 1,82 млн в день.
Производство природного газа в Норвегии в марте снизилось до 340,4 млн кубических метров в день против 354,5 млн кубических метров в день в феврале. При этом прогноз предполагал мартовскую добычу на уровне 352,8 млн кубических метров в день.
https://1prime.ru/gas/20230419/840414061.html
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