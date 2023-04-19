МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Комментаторы австрийской Exxpress остались недовольны высказываниями главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что подрыв газопроводов "Северный поток" никак не повлиял ни на энергетическую ситуацию в Европе, ни на природу. Трамп сделал неожиданное признание о диверсии на "Северных потоках"

"СМИ просто обязаны игнорировать сообщения этого человека", — написал один из читателей газеты.

"США взорвали немецкий трубопровод, и министр иностранных дел Германии говорит, что все в порядке, не о чем беспокоиться", — сыронизировал другой юзер.

"Вы уверены, что она министр иностранных дел Германии?" — поинтересовались в дискуссии.

"Она копает нам могилу", — заметил еще один комментатор.

"Эта Бер Бок просто невыносима для Германии и Европы. Отправляйтесь к Ван дер Байдену", — пошутил пользователь сайта.

Взрыв на "Северных потоках" прогремел в конце сентября прошлого года. В феврале американский журналист Сеймур Херш публиковал расследование, в котором говорится, что за диверсией стояли США, а бомбы под трубопроводы подложили американцы во время летних учений НАТО.