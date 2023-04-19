АСТАНА, 19 апр — ПРАЙМ. Цена газа из России, который может быть использован для газификации северных и восточных районов Казахстана, будет в разы ниже, чем на европейском рынке, и может быть даже дешевле, чем для Белоруссии, заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Норвегия стала добывать меньше газа

"Они (российские поставщики — ред.) нам дают газ по цене гораздо ниже, предположим, чем Белоруссии. Предварительные переговоры у нас идут. То есть Россия тоже понимает, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме, идет на встречу в части предоставления цены, понятно, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе "Россия – Беларусь", — сказал он в среду журналистам.

По словам министра, в ходе встреч с руководством "Газпрома" и национальной газовой компании Казахстана Qazaqgaz предварительно согласован маршрут новых газопроводов из России. Саткалиев добавил, что эти проекты подлежат одобрению на правительственном уровне.

Возглавлявший в феврале текущего года министерство энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявлял, что Казахстан продолжает изучение различных вариантов газоснабжения востока и севера, в том числе путем строительства новых газопроводов из России.

Ранее руководство минэнерго Казахстана сообщало, что один из вариантов газификации северных и восточных регионов предусматривает строительство второго и третьего этапов магистрального газопровода "Сарыарка", который сейчас связывает юг республики и столицу страны — Астану.

Кроме того, сообщалось, что ведутся переговоры с Россией о строительстве магистрального газопровода "Барнаул — Рубцовск — Семей — Усть-Каменогорск" с ответвлением в город Павлодар (на северо-востоке страны), а также рассматривается вариант со строительством газопровода "Омск — Павлодар — Семей" с ответвлением на Усть-Каменогорск (на востоке).

А в феврале зампредседателя правления Qazaqgaz Арман Касенов сообщил, что эта национальная газовая компания предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики.