АНКАРА, 20 апр — ПРАЙМ. Поставки черноморского газа в национальную распределительную систему Турции планируется начать в четверг в 20.23 мск, в Анкаре надеются к 2026 году покрыть 30% своей потребности за счет месторождений в Черном море, при этом Россия остается одним из главных поставщиков голубого топлива в страну.

КРУПНАЯ НАХОДКА

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и "стоят" на международных рынках 1 триллион долларов. Турция разрешила "Татнефти" купить сеть из более чем пятисот заправок

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что обнаруженный в Черном море газ способен удовлетворять бытовые потребности на протяжении 35 лет, население сможет использовать его в домах с мая.

В свою очередь Гостелеканал TRT Haber сообщил, что в Турции рассчитывают к 2026 году покрыть 30% своей потребности в газе за счет месторождений в Черном море, снизив зависимость от импорта.

"Ежегодное потребление природного газа в Турции составляет 55-60 миллиардов кубометров. Целью является обеспечение к 2026 году 30% потребляемого газа за счет черноморского месторождения. Ожидается, что это позволит значительно снизить зависимость от иностранных энергоносителей. Ожидается, что добавление отечественного газа в систему еще больше укрепит позиции Турции в контрактах на импорт природного газа", — указывал телеканал.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Начало поставок природного газа с черноморского месторождения "Сакарья" запланировано на четверг, 20 апреля, в 20.23 по мск, что символично, поскольку в 2023 году Турецкая Республика отмечает свое столетие. Турция рассчитывает поставлять газ в Европу вместе с Азербайджаном

Газ с месторождения "Сакарья" будет поступать на переработку на объект госнефтекомпании (TPAO) Filyos. Здесь газ будет проходить обработку в соответствии со стандартами турецкой компании BOTAŞ. Далее газ поступит на главную газоизмерительную станцию BOTAŞ, после чего начнется его подача в турецкую газораспределительную сеть.

Ожидается, что черноморский газ начнет поступать в дома уже в первой половине мая.

РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Россия закрывает почти треть — около 30% — потребности Турции в природном газе, оставаясь одним из главных поставщиков, отмечал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турция призвала провести независимое расследование атак на "Северный поток"

Он заявлял, что Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене.

"Мы заключаем необходимые соглашения. Будем увереннее в этом плане с началом потребления отечественного газа (с Черного моря). Мы получаем одну треть, около 30%, необходимого нам газа из России. Также получаем газ из Азербайджана и Ирана", — говорил Донмез CNN Türk.

В октябре агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению.

Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявлял РИА Новости источник в Анкаре.