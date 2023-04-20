МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "Газпром" предлагает начать либерализацию цен на газ для промышленных потребителей, чтобы увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы госсовета по энергетике, прошедшего 30 марта. Немецкие энергетики оценили влияние холодной зимы на запасы газа

"Газпром" предложил постепенно вводить свободные цены на газ для промышленных потребителей на внутреннем рынке, следует из материалов госсовета по энергетике от 30 марта… Эту идею на заседании госсовета высказал зампред "Газпрома" Виталий Маркелов, подчеркнув, что газовая отрасль "должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок". Начать эксперимент топ-менеджер предлагает с нескольких пилотных регионов", — говорится в статье. В "Газпроме" от комментариев отказались.

Первоочередным условием является обеспечение недискриминационного доступа к трубной газовой инфраструктуре, заявили газете в ФАС. "Вторым обязательным этапом для либерализации оптовых цен на газ является создание репрезентативного индикатора, которое возможно в рамках существующих механизмов. Например, за счет развития биржевой торговли газом. Вместе с тем объемы реализации газа ПАО "Газпром" на бирже показывают отрицательную динамику", — отметило ведомство. В ФАС считают, что без выполнения этих двух условий "говорить о либерализации оптовых цен на газ преждевременно".

Кроме того, "Газпром" предлагает ввести сезонную дифференциацию регулируемых оптовых цен на газ, увеличив диапазон их колебаний до 10–20% от уровня тарифа "для формирования уровня цен, превышающего регулируемые". Суть в том, чтобы сформировать "зимнюю премию" на газ. По мнению компании, это в том числе увеличит спрос на биржевых торгах. В 2017 году объем торгов газом на бирже составил 20 миллиардов кубометров, из них 17,5 миллиарда кубометров продал "Газпром". В 2022 году на бирже продано уже менее 6 миллиардов кубометров газа, из них только 1,5 миллиарда кубометров пришлось на "Газпром". "Газпром" объяснил, как Европа прошла отопительный сезон

Чтобы потребители точнее планировали объемы потребления, "Газпром" предлагает снизить объем разрешенной без штрафа невыборки или перерасхода газа, одновременно дав возможность потребителям продавать ненужный им газ на бирже в рамках системы коммерческой балансировки.

Сейчас "Газпром" продает газ потребителям по тарифу, который устанавливает ФАС, за исключением небольших объемов, реализуемых на бирже СПбМТСБ. Независимые производители могут продавать газ по свободной цене, но на практике ориентируются на тариф, и когда это выгодно, предлагают к нему небольшую скидку. В то же время "Газпром", чья доля на внутреннем рынке составляет около 63% (377 миллиардов кубометров в 2021 году), обязан продавать газ именно по тарифу всем потребителям, в том числе в тех регионах, где тариф не покрывает его затрат.

"Господин Маркелов считает, что в результате независимые производители забирают себе высокодоходные регионы и вытесняют "Газпром" с рынка, поэтому ценовую дискриминацию в отношении компании нужно устранить — для начала в нескольких пилотных регионах. На все изменения рынку, по его мнению, может потребоваться ориентировочно один-два года", — пишет газета.