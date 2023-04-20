МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "Газпром" прокомментировал публикацию в газете "Коммерсант" про либерализацию цен на газ, в котором издание ссылается на заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова — компания сообщила, что Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал. Газа в России хватит на 100 лет, заявили в "Газпроме"

Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала со ссылкой на материалы госсовета по энергетике, прошедшего 30 марта, что "Газпром" предлагает начать либерализацию цен на газ для промышленных потребителей, чтобы увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке. В статье отмечалось, что эту идею на заседании Госсовета высказал Маркелов.

"Сегодня в газете "Коммерсант" вышла статья "Газпром" за свободу на внутреннем рынке". Издание ссылается на выступление на Госсовете по энергетике 30 марта 2023 года заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова. В связи с этим сообщаем, что Виталий Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал", — написала компания в своем телеграм-канале.