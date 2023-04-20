КИШИНЕВ, 20 апр — ПРАЙМ. Молдавия надеется диверсифицировать источники поставок природного газа, а также организовать транзит топлива в другие страны, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов. Жители Молдавии стали потреблять меньше газа из-за высоких тарифов

В Кишиневе в четверг прошел семинар, организованный министерством энергетики, Европейской сетью операторов газотранспортных систем (ENTSO-G) и Секретариатом Энергетического сообщества.

"Новые маршруты поставок природного газа в Юго-Восточную Европу могут открыть возможности для Молдавии и ее граждан, которые получат доступ к различным источникам газа по конкурентоспособным ценам. Помимо диверсификации источников поставок Молдавия гармонизирует свою правовую базу с европейской, а прозрачные и хорошо структурированные транспортные тарифы позволят нашей стране стать привлекательной для транзита", — написал Парликов после семинара на своей странице в Facebook*.

По его словам, речь также шла об использовании Европейской энергетической платформы для совместных закупок природного газа. Министр напомнил и о том, что недавно Кишинев первым в регионе воспользовался "вертикальным коридором" Греция — Болгария — Румыния — Молдавия — Украина.

"Таким образом, Молдавия обращается к европейским странам с предложением энергетической безопасности в сфере газа – транспортного маршрута, который позволит более эффективно эксплуатировать подземные газовые месторождения Украины", — отметил Парликов.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику на пять лет. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Несмотря на гарантию поставок из РФ, Молдавия ищет возможности диверсификации путей поставок.

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