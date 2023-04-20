АНКАРА, 20 апр — ПРАЙМ. Поставки черноморского газа в национальную распределительную систему Турции начались в четверг, соответствующая церемония с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в турецком Фильосе, трансляция велась по местным телеканалам. Биржевые цены на газ в Европе выросли до 462 долларов за тысячу кубов

На церемонии турецкий лидер дал старт поставкам и сообщил гражданам две новости. Так, в предстоящий месяц плата за потребление природного газа в жилых домах по всей Турции взиматься не будет. Кроме того, в течение года правительство предоставит бесплатный природный газ для бытового потребления в объеме до 25 кубометров.

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и "стоят" на международных рынках 1 триллион долларов.