Эрдоган объявил о начале поставок черноморского газа в Турцию
Эрдоган на церемонии объявил о начале поставок черноморского газа в Турцию
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АНКАРА, 20 апр — ПРАЙМ. Поставки черноморского газа в национальную распределительную систему Турции начались в четверг, соответствующая церемония с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в турецком Фильосе, трансляция велась по местным телеканалам.
На церемонии турецкий лидер дал старт поставкам и сообщил гражданам две новости. Так, в предстоящий месяц плата за потребление природного газа в жилых домах по всей Турции взиматься не будет. Кроме того, в течение года правительство предоставит бесплатный природный газ для бытового потребления в объеме до 25 кубометров.
В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и "стоят" на международных рынках 1 триллион долларов.
https://1prime.ru/gas/20230420/840434352.html
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