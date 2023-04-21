МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Организаторы взрывов на газопроводах "Северного потока" могли покинуть место происшествия на быстроходном подводном аппарате, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из опытнейших военных дайверов Дании. В Дании рекомендовали отменить ограничения в зоне ЧП на "Северных потоках"

Как отметил эксперт, погружение на глубину, размещение взрывчатки и безопасное всплытие заняли бы у водолазов несколько часов. Надводное судно, которое все это время должно было находиться неподвижным, могло привлечь внимание и вызвать подозрения.

У того, кто осуществил атаку, должен быть доступ к быстроходному автономному подводному аппарату. Подобные средства есть у современных военно-морских сил, отметил собеседник издания.

Кроме того, источник заявил, что поиск газопроводов без точных координат и размещение бомб, которые могли весить сотни фунтов, были бы трудной задачей для диверсантов. Трамп сделал неожиданное признание о диверсии на "Северных потоках"

По данным Bloomberg, датские ВМС считают озвученную версию рациональной, так как пловцам было бы трудно провести на глубине долгое время и остаться незамеченными.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре прошлого года. Расследование показало, что ЧП могло произойти в результате умышленной диверсии.

Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными и не смог оценить сроки восстановления магистралей.