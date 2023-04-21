Bloomberg узнал, как диверсанты покинули место ЧП на "Северных потоках"
Bloomberg: диверсанты могли покинуть место ЧП на "Северных потоках" на подводном аппарате
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Организаторы взрывов на газопроводах "Северного потока" могли покинуть место происшествия на быстроходном подводном аппарате, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из опытнейших военных дайверов Дании.
Как отметил эксперт, погружение на глубину, размещение взрывчатки и безопасное всплытие заняли бы у водолазов несколько часов. Надводное судно, которое все это время должно было находиться неподвижным, могло привлечь внимание и вызвать подозрения.
У того, кто осуществил атаку, должен быть доступ к быстроходному автономному подводному аппарату. Подобные средства есть у современных военно-морских сил, отметил собеседник издания.
Кроме того, источник заявил, что поиск газопроводов без точных координат и размещение бомб, которые могли весить сотни фунтов, были бы трудной задачей для диверсантов.
По данным Bloomberg, датские ВМС считают озвученную версию рациональной, так как пловцам было бы трудно провести на глубине долгое время и остаться незамеченными.
Взрывы на нескольких нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре прошлого года. Расследование показало, что ЧП могло произойти в результате умышленной диверсии.
Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными и не смог оценить сроки восстановления магистралей.
https://1prime.ru/gas/20230421/840437442.html
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