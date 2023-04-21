ПРАГА, 21 апр — ПРАЙМ. Чехия в первом квартале 2023 года впервые полностью обошлась без российского газа, заменив его газом из Норвегии и СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии, сообщила в пятницу пресс-служба минпромторга. В Европе возник переизбыток СПГ, сообщил Bloomberg

"Впервые в современной истории мы в первом квартале этого года полностью отказались от российского газа, потребление которого в республике ранее составляло до 97%. Это большой успех. Я не знаю другой страны, которая смогла бы так быстро избавиться от почти 100%-ной зависимости от импорта газа из РФ. Важнейшую роль также сыграло сокращение потребления этого вида топлива", — цитирует пресс-служба главу ведомства Йозефа Секелу.

По данным на четверг, в газохранилищах страны сейчас содержится 1,66 миллиарда кубометров газа, что соответствует примерно 48% их общего объема. За первый квартал запасы газа сократились на 1,28 миллиарда кубометров. В последние 8 лет среднее потребление газа в первом квартале составляло 1,45 миллиарда кубометров.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.