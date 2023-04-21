МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии на этой неделе держались около 22-месячного минимума. Спрос в Японии, Южной Корее и Китае, которые являются ключевыми потребителями в регионе, остается низким. В Европе возник переизбыток СПГ, сообщил Bloomberg

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в июне на этой неделе составила 12 долларов за млн БТЕ.

"Контракты Japan-Korea Marker (JKM) торгуются в диапазоне… динамика предложения и спроса (в Азии) остается вялой", — отметил Тобиас Дэвис из Tullett Prebon. По его словам, спрос по-прежнему недостаточный.

JKM — это ценовой индикатор, отражающий спот-цены на СПГ с поставкой в Азию.

В таких странах, как Таиланд, Индия и Бангладеш, отмечается рост температур воздуха, однако спот-цены и активность на рынке СПГ не растут.

"Существует потенциал увеличения активности на спот-рынке из-за жары. Тем не менее электроэнергетические компании не проявляют интереса к поставкам СПГ. Ходят разговоры, что некоторые компании могут приобрести СПГ с поставкой в мае или июне", — говорит Тоби Копсон из Trident LNG.

"Цены остаются без изменений на фоне ослабевающей активности", — подчеркнул эксперт.

Стоимость СПГ с поставкой в июне на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу 21 апреля составляла11,117 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights, что на 2,025 доллара дешевле июньских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, сообщил Аллен Рид из Atlantic LNG.

"Разница в котировках ближайших фьючерсов на природный газ и СПГ сократилась с многомесячного максимума 2,40 доллара за млн БТЕ, достигнутого 14 апреля, но все же превышает среднее мартовское значение 1,30 доллара за млн БТЕ, несмотря на возобновления производства во Франции", — сказал он.

В марте приток СПГ во Францию замедлился из-за забастовок, вызванных планами правительства по реформированию пенсионной системы.

С тех пор работа терминалов возобновилась, а цены на природный газ в Европе демонстрировали неоднозначную динамику на этой неделе из-за высоких объемов импорта СПГ и ожидаемого роста спроса в условиях более холодной погоды.

"Цены продолжают снижаться, фьючерсы с поставкой из терминала TTF находятся под давлением после окончания забастовок во Франции, которое обеспечило возвращение к нормальным темпам поставок СПГ", — отметил Дэвис из Tullett Prebon.

Кроме того, ускорение производства энергии из возобновляемых источников на севере Европы негативно отразилось на спросе на природный газ, отметил Сэмюэль Гуд из Argus. По его оценке, по состоянию на 20 апреля цены на СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу в июне составили 11,175 доллара за млн БТЕ.

"Максимальные дневные температуры воздуха в Северо-Западной Европе, согласно прогнозам, будут оставаться ниже сезонной нормы в ближайшие несколько недель, и это поумерит спрос на кондиционирование помещений", — добавил он.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в пятницу выросла до 43 750 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне она продолжала снижаться и составила 55 250 долларов в день, отметил Эдвард Армитидж, аналитик Spark Commodities.