"Газпром" опроверг информацию о ценах на газ для Казахстана
"Газпром" опроверг данные о том, что Казахстан будет закупать газ дешевле, чем Белоруссия
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Информация о цене на российский газ для Казахстана, которая якобы будет ниже, чем для Белоруссии, не соответствует действительности, заявил "Газпром".
"Сообщаем, что информация о цене на российский газ для Казахстана, которую приводят СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу министерства энергетики республики, не соответствует действительности", — говорится в телеграм-канале компании.
Речь о словах Саткалиева, что Россия дает Казахстану цену на газ для обеспечения северных и восточных районов страны "гораздо ниже, чем, предположим, Белоруссии".
https://1prime.ru/gas/20230421/840441446.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.