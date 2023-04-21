МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Информация о цене на российский газ для Казахстана, которая якобы будет ниже, чем для Белоруссии, не соответствует действительности, заявил "Газпром". "Газпром" прокомментировал сообщение о предложении по либерализации цен

"Сообщаем, что информация о цене на российский газ для Казахстана, которую приводят СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу министерства энергетики республики, не соответствует действительности", — говорится в телеграм-канале компании.

Речь о словах Саткалиева, что Россия дает Казахстану цену на газ для обеспечения северных и восточных районов страны "гораздо ниже, чем, предположим, Белоруссии".