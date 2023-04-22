МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Германия планирует к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой недействующего ныне "Северного потока", сообщило агентство Блумберг. Bloomberg узнал, как диверсанты покинули место ЧП на "Северных потоках"

По его данным, такой план обсуждался в четверг вечером во время встречи за закрытыми дверями с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики Роберта Хабека. Об этом агентству сообщили представители четырех организаций, которые также присутствовали на встрече.

"Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Лубмине с весны 2024 года", — сказал Хабек, слова которого приводятся в статье.

Согласно агентству, минэкономики ФРГ в четверг заявило, что правительство страны закупило простаивающие трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток 2", для строительства СПГ-терминала вблизи острова Рюген.

Власти Германии ранее заявляли, что Берлин планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.