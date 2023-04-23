МАХАЧКАЛА, 23 апр — ПРАЙМ. Суды взыскали с компании "Газпром газораспределение Дагестан" в пользу бюджета республики более 470 миллионов рублей задолженности по аренде объектов газораспределения, сообщил начальник судебно-правового отдела министерства по земельным и имущественным отношениям региона Саид Меджидов. СМИ: австрийской структуре "Газпрома" угрожает банкротство

"Согласно постановлению 16-го арбитражного апелляционного суда, с ООО "Газпром газораспределение Дагестан" взыскано более 142 миллионов рублей. Ранее с этой же компании в пользу бюджета республики была взыскана задолженность по аренде объектов газораспределения в размере 330 миллионов рублей. Так, за последний месяц в бюджет республики взыскано более 473 миллионов рублей", – сообщил Меджидов на видео, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале минимущества региона.

Он добавил, что более 15 дел по искам министерства еще находятся в производстве арбитражных судов и будут рассмотрены в ближайшее время.