Глава минэнерго Казахстана: цена поставляемого российского газа будет справедливой
АСТАНА, 25 апр — ПРАЙМ. Цена российского газа для поставок в Казахстан будет справедливой с учетом отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, считает министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.
Саткалиев 19 апреля сообщил журналистам, что Россия дает Казахстану цену на газ для обеспечения северных и восточных районов страны "гораздо ниже, чем, предположим, Белоруссии". Вслед за этим "Газпром" заявил, что информация о цене на российский газ для Казахстана, которая якобы будет ниже, чем для Белоруссии, не соответствует действительности.
"Мы понимаем, что цены на газ определяет корпорация "Газпром" и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и Республикой Беларусь. Также приниматься во внимание будут факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры", — сказал Саткалиев во вторник журналистам в кулуарах правительства.
Министр также добавил, что "цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, из транспортировки по территории стран, из доходности, которую производители того или иного продукта вкладывают в базовую себестоимость".
Саткалиев ранее сообщал, что в ходе встреч с руководством "Газпрома" и национальной газовой компании Казахстана Qazaqgaz предварительно согласован маршрут новых газопроводов из России. По его данным, эти проекты подлежат одобрению на правительственном уровне.
https://1prime.ru/gas/20230425/840465013.html