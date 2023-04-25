АСТАНА, 25 апр — ПРАЙМ. Цена российского газа для поставок в Казахстан будет справедливой с учетом отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, считает министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев. Словацким предприятиям выплатили компенсации за высокие цены на газ

Саткалиев 19 апреля сообщил журналистам, что Россия дает Казахстану цену на газ для обеспечения северных и восточных районов страны "гораздо ниже, чем, предположим, Белоруссии". Вслед за этим "Газпром" заявил, что информация о цене на российский газ для Казахстана, которая якобы будет ниже, чем для Белоруссии, не соответствует действительности.

"Мы понимаем, что цены на газ определяет корпорация "Газпром" и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и Республикой Беларусь. Также приниматься во внимание будут факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры", — сказал Саткалиев во вторник журналистам в кулуарах правительства.

Министр также добавил, что "цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, из транспортировки по территории стран, из доходности, которую производители того или иного продукта вкладывают в базовую себестоимость".

Саткалиев ранее сообщал, что в ходе встреч с руководством "Газпрома" и национальной газовой компании Казахстана Qazaqgaz предварительно согласован маршрут новых газопроводов из России. По его данным, эти проекты подлежат одобрению на правительственном уровне.