БАКУ, 25 апр — ПРАЙМ. Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в поощрении сотрудничества по дополнительным поставкам азербайджанского газа в ЕС по так называемому "Кольцу солидарности", которое включает в себя модернизированные газотранспортные системы указанных стран, сообщило азербайджанское информационное агентство АПА. Узбекистан договорился с "Газпром нефтью" о поставках

"В Софии состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между болгарской компанией Bulgartransgas, румынской Transgas, венгерской FGSZ, словацкой Eustream и азербайджанской SOCAR….Меморандум подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Росен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Румынии Вирджил Даниэль Попеску и министр экономики Словакии Карел Хирман", — сказано в сообщении.

В церемонии также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Болгарии Румен Радев и исполнительный директор Bulgartransgas Владимир Малинов.

Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа из Азербайджана в Европу. Дополнительные поставки будут осуществляться посредством усовершенствованных систем сетей передачи Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, получивших название "Кольцо солидарности".

По словам Алиева, экспорт газа в ЕС в 2023 году составит почти половину от общего экспорта газа Азербайджана. Словацким предприятиям выплатили компенсации за высокие цены на газ

"Азербайджан планирует удвоить поставки газа на рынок Европейского союза в этом году. В 2021 году мы поставили в Европу 8 миллиардов кубометров газа. В этом году наша цель — 12 миллиардов. А это почти половина нашего общего экспорта, который мы планируем в этом году в 24,5 миллиарда кубометров. Конечно, наша добыча и экспорт будут расти. Потому что мы увеличим добычу на существующих газовых месторождениях и ожидаем добычу природного газа на новых месторождениях в ближайшие годы", — сказал он.

Экспорт газа из Азербайджана в Европу в первом квартале составил почти 3 миллиарда кубометров. "Голубое топливо" добываемое на шельфе Каспийского моря, поступает по газопроводу "Южный газовый коридор". В 2023 году Азербайджан поставил в Европу 11,4 миллиарда кубометров газа.