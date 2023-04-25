МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия впервые запускает механизм по совместному приобретению природного газа компаниями стран Евросоюза, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Еврокомиссии. Правительство отозвало поправки о налогах для работающих из-за границы

"Сегодня Комиссия запускает первый в своем роде процесс, чтобы европейские компании смогли сообщить о своих потребностях по закупке газа с помощью механизма AggregateEU для того чтобы подготовиться к совместной закупке газа на уровне ЕС", — сказано в сообщении.

У компаний будет одна неделя до 2 мая на внесение в общий список прогнозируемых потребностей в сырье. По истечении этого срока на рынок будет вынесен сформированный общий тендер на поставку газа. После того как общий спрос сравняется с предложением от поставщиков, начнутся переговоры о покупке и поставке газа.

Отмечается, что сама Еврокомиссия не будет играть никакой роли в переговорах и что первые соглашения, вероятно, будут достигнуты до начала лета. Подобные тендеры будут проводиться каждые два месяца в течение года.

Данная мера направлена на подготовку стран-членов ЕС к будущей зиме, чтобы своевременно заполнить газохранилища и избежать чрезмерной волатильности цен, с которой столкнулась Европа в прошлом году, следует из текста.

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