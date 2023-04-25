ВАРШАВА, 25 апр — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen в 2022 году довел собственную добычу газа до рекордных 7 миллиардов кубометров, сообщил представитель правления Роберт Перковский, выступая на Европейском экономическом конгрессе. Польские власти спрогнозировали "скромный" экономический рост

"Две тысячи двадцать второй год был рекордным, если говорить о добыче газа. На норвежском шельфе мы получили более 3 миллиардов кубометров, еще почти 4 миллиарда кубометров в стране. Более 7 миллиардов кубометров добычи газа в прошлом году. Такого никогда не было", — сказал он, подчеркнув, что компания удвоила добычу по сравнению с 2021 годом.

По словам Перковского, Orlen располагает более чем 100 концессиями на норвежском континентальном шельфе. Газ оттуда поставляется по трубопроводу Baltic Pipe. Как ожидается, он прокачает в текущем году 6,5 миллиарда кубометров газа. Также Польша приобретает газ у Катара, США и Тринидад и Тобаго.