КИШИНЕВ, 25 апр — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" призвала потребителей в Молдавии не затягивать с оплатой долгов за потребленный газ, отметив, что совокупный долг населения и предприятий составил более 18 миллионов долларов. Власти Молдавии намерены диверсифицировать источники поставок газа

"По состоянию на 20 апреля 2023 года задолженность конечных потребителей за поставленный природный газ составила 330,350 миллиона леев (18,3 миллиона долларов), в том числе 95,488 миллиона леев (5,3 миллиона долларов) у небытовых потребителей и 234,862 миллиона леев (13 миллионов долларов) у бытовых. Данная ситуация ставит под угрозу выполнение АО "Молдовагаз" своих контрактных обязательств перед поставщиками", — отметили в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Молдовагаз" просит конечных потребителей погасить задолженность за потребленный природный газ, напоминая, что крайний срок оплаты счетов-фактур за март 2023 года истек 15 апреля для небытовых потребителей и 20 апреля — для бытовых.