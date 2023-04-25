"Молдовагаз" призвал потребителей оплатить долги, превысившие 18 миллионов долларов
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КИШИНЕВ, 25 апр — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" призвала потребителей в Молдавии не затягивать с оплатой долгов за потребленный газ, отметив, что совокупный долг населения и предприятий составил более 18 миллионов долларов.
"По состоянию на 20 апреля 2023 года задолженность конечных потребителей за поставленный природный газ составила 330,350 миллиона леев (18,3 миллиона долларов), в том числе 95,488 миллиона леев (5,3 миллиона долларов) у небытовых потребителей и 234,862 миллиона леев (13 миллионов долларов) у бытовых. Данная ситуация ставит под угрозу выполнение АО "Молдовагаз" своих контрактных обязательств перед поставщиками", — отметили в сообщении, опубликованном на сайте компании.
"Молдовагаз" просит конечных потребителей погасить задолженность за потребленный природный газ, напоминая, что крайний срок оплаты счетов-фактур за март 2023 года истек 15 апреля для небытовых потребителей и 20 апреля — для бытовых.
https://1prime.ru/gas/20230425/840470567.html
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