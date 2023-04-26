АНКАРА, 26 апр — ПРАЙМ. Добыча газа с черноморских месторождений может сократить импорт энергоносителей Турцией в текущем году на 2 миллиарда долларов, пишет в среду газета Dünya. Азербайджан будет дополнительно поставлять газ по "Кольцу солидарности"

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и "стоят" на международных рынках 1 триллион долларов.

"Ожидается, что черноморский газ окажет влияние на импорт энергоносителей в размере двух миллиардов долларов в этом году и более 10 миллиардов в среднесрочной перспективе. Проект, предусматривающий добычу 10 миллионов кубометров природного газа в сутки из 10 скважин на первом этапе и 40 миллионов кубометров в сутки из 40 скважин на втором этапе, позволит удовлетворить примерно 30 процентов текущих потребностей Турции в природном газе после выхода на полную мощность", — пишет издание.

Уточняется, что помимо буровых работ в Черном и Средиземном морях, Турция также проводит важные буровые работы на суше по всей стране, от Фракии до юго-восточной Анатолии, от Средиземного до Эгейского морей.

"Благодаря новым запасам углеводородов, которые будут обнаружены в ходе этих буровых работ, а также проектам, осуществляемым в области возобновляемых источников энергии, Турция в значительной степени снизит свою зависимость от иностранных энергоносителей и будет меньше подвержена колебаниям цен на энергоносители, а геополитические риски станут более управляемыми", — отмечает газета. Киев предложил новые ограничения для российских газа и нефти

По данным Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), в 2022 году страна импортировала 54,7 миллиарда кубометров газа – на 7% меньше, чем в 2021 году. Трубопроводные поставки газа из России сократились на 18% до 21,6 миллиарда кубометров. Поставки российского газа в Турцию идут по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Вторым по величине экспортером газа в Турцию в 2022 году был Иран — 9,4 миллиарда кубометров, третьим — Азербайджан (8,7 миллиарда кубометров).

Россия закрывает почти треть — около 30% — потребности Турции в природном газе, оставаясь одним из главных поставщиков, отмечал ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.