МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил в среду, что "Укргаздобыча" (входит в группу "Нафтогаз Украина") запустила еще две эксплуатационные скважины, увеличив суточный дебит компаний на 300 тысяч кубометров газа. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 26 апреля

"За последний месяц АО "Укргаздобыча", являющееся частью группы "Нафтогаз", запустило сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины. Совокупно они прибавили более 300 тысяч кубометров газа к суточной добычи компании", — приводит слова Чернышова пресс-служба на сайте компании.

Отмечается, что месторождению уже более 50 лет, оно "имеет залежи с высоким остаточным потенциалом", и для раскрытия всех возможностей месторождения специалисты "Укргаздобычи" ведут бурение и освоение еще десяти эксплуатационных скважин. Кроме того, возобновлена "разведка месторождения". По словам Чернышова запроектировано пять новых поисково-разведочных скважин, первая из которых уже бурится.

В компании также напомнили, что в марте "Укргаздобыча" запустила две высокодебитные скважины в Полтавской области Украины.

Чернышов в конце декабря также говорил, что по итогам года на территории страны газовщикам удалось прорубить рекордных 47 новых скважин. При этом, по его словам, сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели на западе страны.