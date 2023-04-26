МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Сроки строительства газовозов по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ-2" отодвинулись на год, поставки начнутся в 2024 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Тонковидов. Мантуров рассказал о выгодах участия Индии в "Арктик СПГ — 2"

В сентябре 2022 года глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что первый танкер ожидается в конце 2023 года, когда будет запущена первая линия завода "Арктик СПГ 2", а до конца 2024 года будут получены 6-7 танкеров.

"Они сдвинулись на год. Я имею в виду… 2024 год", – сообщил Тонковидов на вопрос журналистов о сроках строительства СПГ-танкеров для проекта "Арктик СПГ 2".

Сейчас на судостроительном комплексе "Звезда" идет строительство 15 газовозов нового поколения для проекта "Арктик СПГ 2". Суда будут поставлены "Совкомфлоту" (головное судно) и совместному предприятию "Совкомфлота" и "Новатэка" ООО "СМАРТ СПГ" (остальные 14 судов).

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году составила 20,36 миллиарда рублей, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% — у миноритарных акционеров, 1,6% — квазиказначейские акции.