Глава "Молдовагаза" Чебан: пересмотр тарифа на поставку газа для потребителей невозможен
КИШИНЕВ, 26 апр — ПРАЙМ. Пересмотр тарифа на поставку газа для потребителей невозможен, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"В настоящее время, по причине накопленных за последний год тарифных отклонений, нестабильности рынка энергоносителей, а также возможной корректировки в ближайшие месяцы тарифов на распределение (эти тарифы не корректировались с 2018 года), обращение в НАРЭ по пересмотру тарифа на поставку природного газа для конечных потребителей не представляется возможным", — написал Чебан в своем телеграм-канале.
По его словам, все расчеты тарифов производятся компанией "Молдовагаз" в строгом соответствии с требованиями специальной методологии национального регулятора в области энергетики.
"Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что тарифы на природный газ для конечных потребителей не зависят от желания или нежелания компании-поставщика", — отметил глава компании.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.
https://1prime.ru/gas/20230426/840479436.html