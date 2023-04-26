КИШИНЕВ, 26 апр — ПРАЙМ. Пересмотр тарифа на поставку газа для потребителей невозможен, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Власти Молдавии намерены диверсифицировать источники поставок газа

"В настоящее время, по причине накопленных за последний год тарифных отклонений, нестабильности рынка энергоносителей, а также возможной корректировки в ближайшие месяцы тарифов на распределение (эти тарифы не корректировались с 2018 года), обращение в НАРЭ по пересмотру тарифа на поставку природного газа для конечных потребителей не представляется возможным", — написал Чебан в своем телеграм-канале.

По его словам, все расчеты тарифов производятся компанией "Молдовагаз" в строгом соответствии с требованиями специальной методологии национального регулятора в области энергетики.

"Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что тарифы на природный газ для конечных потребителей не зависят от желания или нежелания компании-поставщика", — отметил глава компании.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.