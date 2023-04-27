При выбросе газа на месторождении в Якутии пострадали девять человек
В результате выброса газа на месторождении в Мирнинском районе Якутии пострадали девять человек
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ЯКУТСК, 27 апр — ПРАЙМ. Девять человек, по предварительным данным, пострадали в результате выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, в 6.00 (00.00 мск) поступило сообщение, что в 01.35 (19.35 мск) на участке добычи газа в шести километрах от села Таас-Юрях при ремонтных работах в скважине произошел "выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси".
Как отметили в ГУ МЧС, по предварительным данным, пострадали девять человек.
"Все пострадавшие доставляются в центральную районную больницу города Мирный", – добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/gas/20230427/840481542.html
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