КИШИНЕВ, 27 апр — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" полностью закрыла взятые на себя обязательства по погашению займа, который получила от госпредприятия Energocom в октябре прошлого года для расчета за поставки газа от "Газпрома". "Молдовагаз" призвал потребителей оплатить долги

Госпредприятие Energocom 19 октября прошлого года с согласия кабмина Молдавии заключило кредитный договор с "Молдовагазом" о предоставлении более 56 миллионов долларов. Гарантией кредита стал полный залог в пользу предприятия Energocom 100% доли "Молдовагаза" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с активами.

"Сегодня АО "Молдовагаз" перечислило компании "Энергоком" 79,8 миллионов леев (4,5 миллиона долларов), оговоренные контрактом проценты за предоставление займа", — сообщил Чебан в своем телеграм-канале.

По его словам, таким образом предприятие полностью закрыло взятые на себя обязательства по погашению займа, договоренность о котором была достигнута в октябре прошлого года.

"Одновременно юридическая команда "Молдовагаз" запустит процедуру по снятию ограничительных залоговых мер с предприятия "Молдоватрансгаз", — заключил Чебан. Глава "Молдовагаза" заявил о невозможности пересмотра тарифа на поставку

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет собственных хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии.

На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.