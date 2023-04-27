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2023
https://1prime.ru/gas/20230427/840488581.html
Мировые цены на газ будут расти, заявил Путин
Газ
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. Природный газ является дорогим продуктом, со временем он будет лишь дорожать, заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"... ПРАЙМ, 27.04.2023
энергетика, рынки, экономика, новости, газ, россия, владимир путин, мировые цены на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Природный газ является дорогим продуктом, со временем он будет лишь дорожать, заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".
"После того как, "Аккую" заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять, наверное, природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня, и будет только дорожать", — сказал он.
Путин добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе.
"Россия, безусловно, продолжит надежно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего, природным газом", — заявил он.