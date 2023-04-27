МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Природный газ является дорогим продуктом, со временем он будет лишь дорожать, заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году, заявил Эрдоган

"После того как, "Аккую" заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять, наверное, природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня, и будет только дорожать", — сказал он.

Путин добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе.

"Россия, безусловно, продолжит надежно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего, природным газом", — заявил он.