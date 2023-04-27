МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Природный газ является дорогим продуктом, со временем он будет лишь дорожать, заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году, заявил Эрдоган

"После того как, "Аккую" заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять, наверное, природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня, и будет только дорожать", — сказал он.

Путин добавил, что Россия будет делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Турции в природном газе.

"Россия, безусловно, продолжит надежно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего, природным газом", — заявил он.