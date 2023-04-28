АФИНЫ, 28 апр — ПРАЙМ. Президент Кипра Никос Христодулидис предложил использовать энергоресурсы Восточного Средиземноморья для частичной замены российского природного газа странами Европы. По его мнению, это сырье сможет покрыть порядка 15 процентов потребностей ЕС. Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке"

Как заявил Христодулидис на Дельфийском экономическом форуме, энергетическая зависимость от экспорта российского сырья выступает самой большой слабостью ЕС в конфликте вокруг Украины.

"Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации", — отметил он.

Страны Евросоюза уже инвестировали в регион, добавил кипрский лидер.

"Мы ожидаем от Европейского Союза большей технической и финансовой поддержки, чтобы мы могли использовать потенциал региона, который запасами энергоресурсов, по мнению экспертов, по мнению тех, кто знает лучше нас, может покрыть 15-16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет", — сказал Христодулидис.