МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Датские промышленники с трудом держатся на плаву из-за высоких цен на энергоносители, передает DR. В США рассказали, как политика страны приведет Запад к катастрофе

Хотя скачок цен на энергоносители после начала боевых действий на Украине ударил по большей части Европы, конкурентоспособность разных стран при этом пострадала неравномерно, отмечает Союз датских промышленников.

По оценкам отраслевой ассоциации, дополнительные затраты национальной промышленности на электроэнергию и газ составили 19 миллиарда крон (2,8 миллиарда долларов).

По расчетам консалтинговой фирмой Ea Energianalyse, суммарная прибыль энергетической отрасли страны, вероятно, превысит 20 миллиардов датских крон (почти 3 миллиарда долларов).

В ряде соседних стран правительства протянули руку финансовой помощи компаниям, у которых в прошлом году возникли сложности с оплатой счетов за электроэнергию. Дания же от такого варианта поддержки отказалась, отмечается в публикации.

В Союзе датских промышленников считают, что правительство должно предоставить компаниям такую же компенсацию, что и в Германии и Швеции, чтобы конкурентоспособность вернулась на прежний уровень.

"Мы растеряли конкурентоспособность за рубежом. В Азии, США и Америке таких цен на энергоносители, как в Европе, не было", — подчеркнул генеральный директор металлургической компании MAT Dania Йорн Крогагер.

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