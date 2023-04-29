АСТАНА, 29 апр — ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, согласно которому они повысятся в среднем на 15%, сообщила в субботу пресс-служба ведомства. В Казахстане отметили рост товарооборота с Арменией

По ее данным, сейчас средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге (0,04 доллара) за кубический метр. При повышении предельных оптовых цен на товарный газ на 15% розничные цены для населения вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге (0,002 до 0,008 доллара) за кубический метр без учета НДС, средний рост составит порядка 2,7 тенге (0,005 доллара) за кубический метр без учета НДС.

"Повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением производства товарного газа с 33,1 миллиарда кубических метров в 2019 году до 27,8 миллиарда кубических метров в 2022 году и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке с 15 миллиардов кубических метров в 2019 году до 19,3 миллиардов кубических метров по итогам 2022 года", — говорится в сообщении.

Проект приказа предусматривает установление предельных оптовых цен с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года с разбивкой по годам отдельно для каждого региона, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения. В соответствии с законодательством республики, повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года. Документ будет утвержден не позднее 15 мая, добавили в пресс-службе.

В Казахстане в первые дни 2022 года начались массовые протесты — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.